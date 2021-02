Napoli-Granada | Gattuso | “Parlare meno e fare più fatti”

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)in conferenza stampa: “Siamo in emergenza. Non ho ancora deciso la formazione”.– Vigilia diper Gennaro. Il tecnico dei partenopei in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro gli spagnoli, in programma alle 18.55 di giovedì 25 febbraio., la conferenza stampa di GennaroServe un’impresa per passare il turno dopo il 2-0 dell’andata. “Mi aspetto di partire meglio rispetto all’andata – sottolineain conferenza stampa, riportato da tuttomercatoweb.com – conosciamo le loro caratteristiche e noi dobbiamo comportarci meglio in alcune situazione . Chi sta giocando sta dando tutto, devo ringraziare i ...