Napoli-Granada | Gattuso | “Io primo responsabile di ciò che accade”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Domaniin Europa League può essere decisiva per il futuro sulla panchina azzurra del tecnico calabrese, che ha parlato oggi in conferenza stampa. Torna a parlare Rinoalla vigilia didopo il silenzio stampa deciso dalla società in seguito al k.o. in casa dell’Atalanta. Domani al Maradona arriva ilforte del 2-0

sscnapoli : ?? | #NapoliGranada sarà diretta dall’arbitro tedesco Siebert ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - mirkocalemme : Figuraccia del #Napoli non giustificabile con le assenze perché anche il #Granada è arrivato a pezzi. Male male - cn1926it : LO SPAURACCHIO – Ha già fatto male al #Napoli all’andata: è #Kenedy la sorpresa del #Granada - sportli26181512 : Gattuso carica il Napoli: “Momento difficile ma col Granada il dovere di crederci”: Gattuso carica il Napoli: “Mome… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Granada

... le cose non vanno bene neppure li, visto il risultato dell'andata a. Domani servirà cuore, ... Ma la dirigenza partenopea si sta muovendo per riportare aun grande ex. Il tentativo è ...Commenta per primo Avanti con Rino Gattuso , salvo tracolli. Secondo il Corriere dello Sport , ilterminerà la stagione con l'attuale tecnico: solo in caso di tracollo contro illa rivoluzione verrebbe anticipata.Allenamento mattutino per il Napoli in vista del Granada e del ritorno dei sedicesimi di Europa League in programma domani, allo Stadio Maradona, alle ore 18.55. Demme ha svolto parte del lavoro perso ...Commenta per primo Avanti con Rino Gattuso, salvo tracolli. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli terminerà la stagione con l’attuale tecnico: solo in caso di tracollo contro il Granada la rivolu ...