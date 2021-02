Milleproroghe: passato alla Camera dei deputati (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milleproroghe 2021 è passato alla Camera con 322 sì, 2 no e i 31 astenuti di Fdi che, come ha annunciato il deputato Paolo Trancassini, si sono astenuti perchè ,seppur all’opposizione, stimano il presidente Draghi. Si attende adesso l’esito al Senato per l’approvazione definitiva in Parlamento entro il 1 marzo. Ha dunque retto la nuova Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 febbraio 2021)2021 ècon 322 sì, 2 no e i 31 astenuti di Fdi che, come ha annunciato il deputato Paolo Trancassini, si sono astenuti perchè ,seppur all’opposizione, stimano il presidente Draghi. Si attende adesso l’esito al Senato per l’approvazione definitiva in Parlamento entro il 1 marzo. Ha dunque retto la nuova

