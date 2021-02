Milleproroghe, ok a proroga anno accademico al 15 giugno. Studenti: ora azzerare tasse (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Comunicato LINK - Coordinamento Universitario - Nella votazione di ieri la Camera dei Deputati ha approvato l’emendamento al decreto Milleproroghe che sancisce lo slittamento al 15 giugno dell’ultimo termine per gli Studenti universitari per laurearsi in corso senza dover pagare tasse aggiuntive. Questa misura si rende necessaria per aiutare quegli Studenti che a causa della pandemia hanno rallentato i propri studi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Comunicato LINK - Coordinamento Universitario - Nella votazione di ieri la Camera dei Deputati ha approvato l’emendamento al decretoche sancisce lo slittamento al 15dell’ultimo termine per gliuniversitari per laurearsi in corso senza dover pagareaggiuntive. Questa misura si rende necessaria per aiutare quegliche a causa della pandemia hrallentato i propri studi. L'articolo .

orizzontescuola : Milleproroghe, ok a proroga anno accademico al 15 giugno. Studenti: ora azzerare tasse - Alexander88FdI : RT @vocedelpatriota: Milleproroghe: Montaruli (FdI), maggioranza minestrone dice no a proroga cartelle esattoriali - chrdioc : Milleproroghe, Confagricoltura: accolte le nostre richieste per incentivi biogas e proroga patentini - ivl24_it : Milleproroghe, on. Gianluca Rospi (PP): ‘Proroga personale Matera 2019 è fondamentale per Mezzogiorno’ - paoloferrarelli : RT @carlaruocco1: La transizione ecologica dimostrata dai fatti. Inseriti nel decreto milleproroghe due punti fondamentali: • sospensione… -