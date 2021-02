Matteo Bassetti: “In arrivo la terza ondata, probabilmente questa settimana” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Se dovesse esserci una terza ondata in Italia è molto probabile che avvenga tra questa settimana e la fine di marzo”, spiega Bassetti. Perché “è lo stesso periodo in cui abbiamo avuto la prima grande ondata con il picco nel mese di marzo”. Per questo, l’infettivologo invita a “tanta cautela e attenzione, perché gli ospedali devono rinforzare gli argini”.Bassetti stesso ammette che: “Stiamo vedendo in alcune regioni la ripresa dei contagi”. Sulla variante inglese, afferma: “Preoccupa la circolazione calcolata della variante inglese che si ferma intorno al 20 per cento”. Perciò “questo impone una ulteriore accelerazione alle vaccinazioni per ridurre la circolazione virale”. La situazione attuale italiana rispecchia quella di altre nazioni, come ad esempio la ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Se dovesse esserci unain Italia è molto probabile che avvenga trae la fine di marzo”, spiega. Perché “è lo stesso periodo in cui abbiamo avuto la prima grandecon il picco nel mese di marzo”. Per questo, l’infettivologo invita a “tanta cautela e attenzione, perché gli ospedali devono rinforzare gli argini”.stesso ammette che: “Stiamo vedendo in alcune regioni la ripresa dei contagi”. Sulla variante inglese, afferma: “Preoccupa la circolazione calcolata della variante inglese che si ferma intorno al 20 per cento”. Perciò “questo impone una ulteriore accelerazione alle vaccinazioni per ridurre la circolazione virale”. La situazione attuale italiana rispecchia quella di altre nazioni, come ad esempio la ...

