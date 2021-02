Luci e ombre della dieta chetogenica (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Affrontare una dieta è un’attività da fare solo con l’aiuto di un medico. Ma conoscere quelle più celebri e di tendenza ci aiuta a capire meglio perché vanno così di moda e quali errori scientifici nascondono. Iniziamo dalla dieta chetogenica, una tra le più citate e praticate in questo periodo. Che cos’è la dieta chetogenica? La dieta chetogenica è un particolare tipo di alimentazione a ridotto contenuto di carboidrati, modesta percentuale di proteine e alta percentuale di grassi. Nasce intorno al 1920 come terapia, nella cura dell’epilessia pediatrica resistente ai farmaci, con risultati eccellenti. Successivamente la dieta iniziò a suscitare interesse per il suo potenziale effetto sulla diminuzione del grasso corporeo e della ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Affrontare unaè un’attività da fare solo con l’aiuto di un medico. Ma conoscere quelle più celebri e di tendenza ci aiuta a capire meglio perché vanno così di moda e quali errori scientifici nascondono. Iniziamo dalla, una tra le più citate e praticate in questo periodo. Che cos’è la? Laè un particolare tipo di alimentazione a ridotto contenuto di carboidrati, modesta percentuale di proteine e alta percentuale di grassi. Nasce intorno al 1920 come terapia, nella cura dell’epilessia pediatrica resistente ai farmaci, con risultati eccellenti. Successivamente lainiziò a suscitare interesse per il suo potenziale effetto sulla diminuzione del grasso corporeo e...

