La mazzata sui vini italiani: così Bruxelles ci mette in ginocchio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alessandra Benignetti Alert sulla salute da apporre sulle etichette entro il 2023, revisione della fiscalità e taglio dei fondi per la promozione dei vini: il piano d'azione dell'Ue per la lotta al cancro preoccupa i produttori italiani già piegati dal lockdown: "Non è il momento per lanciare una campagna di demonizzazione del settore" "L’Unione Europea non ha alcuna intenzione di proibire il vino, né di etichettarlo come una sostanza tossica", si è affrettato a chiarire il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, dopo la presentazione del piano europeo per la lotta al cancro. Ma le rassicurazioni che arrivano da palazzo Berlaymont non convincono i produttori italiani, lasciati nell’incertezza dal piano di azione dell’Ue che vorrebbe revisionare la tassazione sulle bevande alcoliche e tagliare le ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alessandra Benignetti Alert sulla salute da apporre sulle etichette entro il 2023, revisione della fiscalità e taglio dei fondi per la promozione dei: il piano d'azione dell'Ue per la lotta al cancro preoccupa i produttorigià piegati dal lockdown: "Non è il momento per lanciare una campagna di demonizzazione del settore" "L’Unione Europea non ha alcuna intenzione di proibire il vino, né di etichettarlo come una sostanza tossica", si è affrettato a chiarire il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, dopo la presentazione del piano europeo per la lotta al cancro. Ma le rassicurazioni che arrivano da palazzo Berlaymont non convincono i produttori, lasciati nell’incertezza dal piano di azione dell’Ue che vorrebbe revisionare la tassazione sulle bevande alcoliche e tagliare le ...

