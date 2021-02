Justin e Hailey Bieber hanno venduto la loro prima casa

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Justin e Hailey Bieber hanno detto addio per sempre alla loro prima casa a Beverly Hills: una villa con quasi 600 metri quadri di interni più un enorme giardino esotico che il cantante, per questo, ha soprannominato «The Tropics». L’hanno venduta a un prezzo contenuto, considerate le cifre stellari delle case dei vip a Los Angeles: «appena» 8 milioni di dollari, ovvero 500mila in meno rispetto al prezzo pagato per comprarla, nel 2018.

Baldwin, nipote di Alec Baldwin e sposata con Bieber, è la testimonial dei profumi Versace.