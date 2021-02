Islanda | quiz televisivo | partecipante perde e devasta lo studio

Dome689 : RT @Open_gol: La sfuriata è andata avanti anche dietro le quinte - FdR__85 : RT @Open_gol: La sfuriata è andata avanti anche dietro le quinte - Open_gol : La sfuriata è andata avanti anche dietro le quinte -

Ultime Notizie dalla rete : Islanda quiz

Un concorrente di un programma televisivo islandese non ha preso molto bene la sconfitta, scaricando la sua rabbia sullo ...Roba da matti in diretta televisiva. Non siamo in Italia, ma in, aldall'impronunciabile nome che risponde a Gettu Betur . Si tratta di una sfida tra studenti, un programma molto seguito nell'isola. Ma, soprattutto, una sfida molto sentita dai ...Un concorrente di un noto quiz tv islandese distrugge lo studio dopo aver perso una sfida con un altro competitor. La vicenda, che ha lasciato sconcertati sia la conduttrice che tutti i presenti, è av ...Un concorrente di un programma televisivo islandese non ha preso molto bene la sconfitta, scaricando la sua rabbia sullo studio.