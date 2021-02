Indovinate secondo gli italiani quale leader è disposto a dire di tutto pur di aver voce in capitolo? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ieri Nando Pagnoncelli a DiMartedì ha commentato i sondaggi realizzati da Ipsos. Una delle meravigliose domande poste agli intervistati punta a scoprire cosa ne pensano gli italiani dei leader politici. E in particolare quale leader ritengano sia disposto a dire tutto e il contrario di tutto pur di aver voce in capitolo. Volete uno spoiler su chi è ai primi posti della classifica? Si chiamano tutti e due Matteo. Infatti per la maggioranza degli italiani consultati nel sondaggio di Pagnoncelli è Renzi il politico più disposto a dire di tutto, con il 31%, seguito però a ruota da Salvini con il 28%. Il terzo posto non fa storia. Si tratta ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ieri Nando Pagnoncelli a DiMartedì ha commentato i sondaggi realizzati da Ipsos. Una delle meravigliose domande poste agli intervistati punta a scoprire cosa ne pensano glideipolitici. E in particolareritengano siae il contrario dipur diin. Volete uno spoiler su chi è ai primi posti della classifica? Si chiamano tutti e due Matteo. Infatti per la maggioranza degliconsultati nel sondaggio di Pagnoncelli è Renzi il politico piùdi, con il 31%, seguito però a ruota da Salvini con il 28%. Il terzo posto non fa storia. Si tratta ...

