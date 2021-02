Incertezza e decisioni pubbliche

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’atteggiamento delle Istituzioni di fronte all’ci porterà verso una democrazia tecnica? La crescita costante dell’legata all’innovazione scientifica e tecnica è una sfida particolare per il decisore pubblico. È finito il tempo in cui le Istituzioni potevano stilare un grande programma e ‘imporlo’ alla popolazione, poiché l’è diventata caratteristica della nostra quotidianità. Contrariamente a quanto si poteva pensare qualche decennio fa, lo sviluppo della scienza e della tecnologia non ha portato con sé una maggiore sicurezza. La visione di Cartesio e Laplace del mondo come una macchina i cui segreti sarebbero stati presto svelati non è mai apparsa così lontana. Tutt’altro. In un modo che può sembrare paradossale, il progresso ha generato sempre più dubbi, accompagnati dalla sensazione che quello che ...