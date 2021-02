Il Pd, la legge elettorale e le riforme costituzionali (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Segretario Nazionale del Pd Nicola Zingaretti ha affrontato, tra l’altro, alcune questioni attinenti la legge elettorale e la necessità di alcune riforme costituzionali anche a fronte dell’avvenuto taglio dei parlamentari che presenta vari profili di preoccupazione se rimanesse isolato. Ha affrontato Zingaretti anche il tema delle politiche di genere e della presenza delle donne in politica e nelle istituzioni insieme al tema del ricambio della classe dirigente anche attraverso il canale delle autonomie locali, auspicando che i sindaci possano assumere nuovi ruoli istituzionali portando il loro prezioso contributo di esperienza nei territori. Sul tema legge elettorale il Pd si è espresso unitariamente in vari deliberati della direzione nazionale: legge ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Segretario Nazionale del Pd Nicola Zingaretti ha affrontato, tra l’altro, alcune questioni attinenti lae la necessità di alcuneanche a fronte dell’avvenuto taglio dei parlamentari che presenta vari profili di preoccupazione se rimanesse isolato. Ha affrontato Zingaretti anche il tema delle politiche di genere e della presenza delle donne in politica e nelle istituzioni insieme al tema del ricambio della classe dirigente anche attraverso il canale delle autonomie locali, auspicando che i sindaci possano assumere nuovi ruoli istituzionali portando il loro prezioso contributo di esperienza nei territori. Sul temail Pd si è espresso unitariamente in vari deliberati della direzione nazionale:...

marcocappato : Prima annunciano il ritorno alla legge elettorale proporzionale. Poi fanno un intergruppo tra partiti per simulare… - MaxRibaudo : @frated11 @sarabanda_ @nzingaretti Ni. In certe Regioni, in certe realtà. E poi Matteo Renzi come segretario ha fat… - frated11 : @MaxRibaudo @sarabanda_ @nzingaretti Non cadiamo nell'equivoco; non è la legge elettorale che fa le maggioranze; è… - HuffPostItalia : Il Pd, la legge elettorale e le riforme costituzionali - fabiospes1 : @Ted0foro @latwittipe Tedo V ediamo pure come sarà la nuova legge elettorale. -