**Governo: al Pd 6 sottosegretari, 2 a Iv 'tornano' Bellanova e Scalfarotto** (Di mercoledì 24 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) su Notizie.it.

borghi_claudio : Il povero ministro @FedericoDinca provato ai banchi del Governo perché finché non arrivano i sottosegretari si deve… - borghi_claudio : @nicelivingspace @Breguet87 Il governo è composto da ministri e sottosegretari, potenzialmente potrebbero essere tu… - borghi_claudio : @marcodimeco Ehm... due motivi: il primo è che il governo è in buona parte in continuità con il precedente, in part… - EugenioCardi : RT @ZanAlessandro: Il #Governo completi velocemente la squadra con i sottosegretari e il #Parlamento si occupi di tutte le questioni del Pa… - ItaliaOggi : Governo, Draghi completa la squadra con i sottosegretari -