Golf, Tiger Woods “È cosciente ma ha subito notevoli danni alle gambe, è stato fortunato a sopravvivere” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Tiger Woods è stato molto fortunato a sopravvivere”. E’ laconico il commento delle autorità di Los Angeles ad alcune ore di distanza dal terribile incidente stradale che ha visto coinvolto il campione di Golf. Fratture esposte a tibia e perone della gamba destra, una placca inserita nella tibia, vite e perni nella caviglia. Queste sono le notevoli conseguenze per lo statunitense dopo il rovinoso incidente che lo ha visto coinvolto nei pressi di Ranchos Palos Verdes nella mattinata californiana di ieri. Nel corso delle ultime ore sui profili social della leggenda del Golf è stato emesso un comunicato che spiega che: “Tiger Woods ha subito significativi danni agli arti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “molto”. E’ laconico il commento delle autorità di Los Angeles ad alcune ore di distanza dal terribile incidente stradale che ha visto coinvolto il campione di. Fratture esposte a tibia e perone della gamba destra, una placca inserita nella tibia, vite e perni nella caviglia. Queste sono leconseguenze per lo statunitense dopo il rovinoso incidente che lo ha visto coinvolto nei pressi di Ranchos Palos Verdes nella mattinata californiana di ieri. Nel corso delle ultime ore sui profili social della leggenda delemesso un comunicato che spiega che: “hasignificativiagli arti ...

SkySport : ULTIM'ORA Golf, incidente automobilistico per Tiger Woods Estratto da auto distrutta è trasportato in ospedale - Agenzia_Ansa : Tiger Woods coinvolto in incidente automobilistico. Il campione di golf è sotto i ferri, molteplici le fratture all… - RaiSport : ?? Tiger #Woods in ospedale dopo un brutto incidente E' stato estratto dal veicolo e ricoverato a #LosAngeles… - guadaraffa : RT @Gazzetta_it: Tiger #Woods operato per fratture multiple: “E’ fortunato a essere vivo” - Moixus1970 : RT @OA_Sport: #Golf, Tiger #Woods “È cosciente ma ha subito notevoli danni alle gambe, è stato fortunato a sopravvivere” -