Goldaniga | un anno dopo la pandemia | da Codogno al focolaio nel Genoa “Pagato per mesi il contagio Goldrake? Ormai è più di un soprannome”

Un anno dopo lo scoppio della pandemia di coronavirus, Edoardo Goldaniga, difensore del Genoa, ripensa a quando tutto è iniziato. Il calciatore del Grifone era stato il primo in Italia tra i giocatori ad essere sottoposto ad un tampone anti-Covid, Ormai diventato una prassi negli ultimi mesi. Il motivo è semplice e, in parte, anche triste. il classe 1993 esattamente 365 giorni fa si trovava a Codogno, dove tutto è iniziato, per dare un saluto a suo padre, nei giorni del suo anniversario di morte (il 19 febbraio).Intervistato dai microfoni di calciomercato.com, il centrale del club rossoblù ha raccontato anche quei momenti davvero tristi e di come il contagio da virus pandemico abbia condizionato la sua vita, privata e ...

