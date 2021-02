“Fuori Tommaso Zorzi”. GF Vip, bufera proprio sul concorrente più amato. La richiesta è partita: “L’ha fatta sporca” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non sono giorni facili per Tommaso Zorzi, che è sì sicuro di aver raggiunto la finale del ‘Grande Fratello Vip’ ma sta anche mettendo a rischio la sua popolarità dopo quello che è successo. Lui non ne sa ancora nulla, ma c’è un vespaio di polemiche intorno alla sua persona a causa di alcuni suoi atteggiamenti che non sono proprio stati digeriti dal pubblico. E, nonostante sia sempre stato uno dei favoriti al successo, la preoccupazione è che questa situazione possa avere delle conseguenze. Il popolo della rete si è spaccato e sono aumentati in queste ore coloro che si stanno scagliando contro l’influencer di 25 anni. Ciò che ha fatto non gli è stato proprio perdonato e anche alcuni personaggi famosi hanno voluto prendere posizione, attaccando sempre Tommaso Zorzi. Nella penultima ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non sono giorni facili per, che è sì sicuro di aver raggiunto la finale del ‘Grande Fratello Vip’ ma sta anche mettendo a rischio la sua popolarità dopo quello che è successo. Lui non ne sa ancora nulla, ma c’è un vespaio di polemiche intorno alla sua persona a causa di alcuni suoi atteggiamenti che non sonostati digeriti dal pubblico. E, nonostante sia sempre stato uno dei favoriti al successo, la preoccupazione è che questa situazione possa avere delle conseguenze. Il popolo della rete si è spaccato e sono aumentati in queste ore coloro che si stanno scagliando contro l’influencer di 25 anni. Ciò che ha fatto non gli è statoperdonato e anche alcuni personaggi famosi hanno voluto prendere posizione, attaccando sempre. Nella penultima ...

clariss444 : @goawayimshy @Love1Rosi e poi hanno risolto e hanno stretto i rapporti prima che uscisse. quindi cosa c'entra? ha g… - Martinafer___ : Tommaso è un signore perché, conoscendo determinate cose di FUORI, ha DECISO di non parlarne. Nemmeno nei confessi… - reservequestion : RT @goddessofnight_: Su clubhouse il professore di spagnolo di Tommaso:”È sempre stato un ragazzo fuori dai canoni,molto portato per le lin… - ValeriaRenzo : RT @FelipeMaryFanti: ?????? Dayane potrà pure vincere ma sarà solo per il Brasile Tommaso, Stefania, Crocc una volta fuori vedranno tutto l'a… - sciura_la : Ruters abbiamo la prova che Maria Teresa è stata buttata fuori dai fans di Tommaso e Stefania. @MteresaRuta… -