Fuoco amico su Attanasio e Iacovacci? Di Maio difende la Farnesina | «Avevano le auto blindate»

I feretri dell'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo durante un agguato, sono arrivati ieri sera a Ciampino a bordo di un volo di Stato. Ad accogliere le bare dei due connazionali uccisi in un agguato, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Dovrebbero essere svolte oggi le autopsie sui corpi dei nostri connazionali, mentre i funerali dell'ambasciatore si dovrebbero celebrare giovedì mattina alle 9.45 a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. La salma sarà poi trasferita a Limbiate, dove ci sarà una camera ardente in Comune, e, sabato, una cerimonia funebre. Con Attanasio e Iacovacci è morto anche Mustapha Milambo.

