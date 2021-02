Esordio vincente per Musetti a Gran Canaria: “Un privilegio giocare in una location così”. Avanti Bonadio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lorenzo Musetti supera il primo turno del Gran Canaria Challenger 1. Sul Centrale del Cortijo Club de Campo, la prima testa di serie del torneo organizzato da MEF Tennis Events ha battuto l’insidioso qualificato spagnolo Alex Marti Pujolras con il punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 35 minuti di gioco. Musetti: “Potrebbero essere i miei ultimi Challenger” – Meno agevole del previsto l’Esordio del diciottenne di Carrara, reduce dalla finale nel Challenger di Biella: “Devo abituarmi al caldo di quest’isola. La scorsa settimana ho giocato in condizioni totalmente differenti (campi veloci indoor, ndr), non era facile partire bene soprattutto contro un avversario che aveva già vinto due partite qui. Comunque sono contento di aver vinto e guardo con ottimismo al prossimo turno”. Prima d’ora ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lorenzosupera il primo turno delChallenger 1. Sul Centrale del Cortijo Club de Campo, la prima testa di serie del torneo organizzato da MEF Tennis Events ha battuto l’insidioso qualificato spagnolo Alex Marti Pujolras con il punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 35 minuti di gioco.: “Potrebbero essere i miei ultimi Challenger” – Meno agevole del previsto l’del diciottenne di Carrara, reduce dalla finale nel Challenger di Biella: “Devo abituarmi al caldo di quest’isola. La scorsa settimana ho giocato in condizioni totalmente differenti (campi veloci indoor, ndr), non era facile partire bene soprattutto contro un avversario che aveva già vinto due partite qui. Comunque sono contento di aver vinto e guardo con ottimismo al prossimo turno”. Prima d’ora ...

