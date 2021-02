“È dura, non posso neanche stargli vicino”. Serena Enardu, dramma in famiglia: cosa sta succedendo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Serena Enardu, l’annuncio choc. Le due sorelle sarde stanno vivendo ore di preoccupazione in seguito al ricovero d’urgenza del padre. L’ex tronista ormai diventata nota influencer straseguita sui social, come sempre, ha pensato di informare tutti sulla situazione familiare che sta affrontando. E il ricovero di papà Giorgio ha spinto Serena a una riflessione molto importante. Non è la prima volta in cui Serena affronta un momento difficile per la sua famiglia. Tutti ricorderanno quando non troppo tempo fa, ovvero nel mese di gennaio l’ex tronista ha fatto un annuncio choc riguardo la sorella Elga, ricoverata al Policlinico Universitario Duilio Casula di Cagliari. La gemella è stata sottoposta a diverse analisi specialistiche a causa di un malore da appendicite.



. In quella circostanza ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021), l’annuncio choc. Le due sorelle sarde stanno vivendo ore di preoccupazione in seguito al ricovero d’urgenza del padre. L’ex tronista ormai diventata nota influencer straseguita sui social, come sempre, ha pensato di informare tutti sulla situazione familiare che sta affrontando. E il ricovero di papà Giorgio ha spintoa una riflessione molto importante. Non è la prima volta in cuiaffronta un momento difficile per la sua. Tutti ricorderanno quando non troppo tempo fa, ovvero nel mese di gennaio l’ex tronista ha fatto un annuncio choc riguardo la sorella Elga, ricoverata al Policlinico Universitario Duilio Casula di Cagliari. La gemella è stata sottoposta a diverse analisi specialistiche a causa di un malore da appendicite.. In quella circostanza ...

Capezzone : Sarà dura per i giornali di domani criminalizzare @matteosalvinimi. Momenti febbrili nelle redazioni per cercare pr… - chetempochefa : “Bisogna essere d'esempio e, anche se è dura, non si può mollare. Il covid mi ha tolto anche la gamba con cui feci… - ignaziocorrao : Il sottosegretario @ale_villarosa è stato uno dei migliori esponenti del governo precedente. Persona con la testa d… - zazoomblog : Il padre di Serena Enardu ricoverato durgenza: Ieri non riusciva a parlare è dura non stargli vicino - #padre… - SBerritta : RT @MarcelloLyotard: Non dite alle persone che hanno problemi psicologici che devono curarsi magari lo fanno anche ma la terapia dura anni… -