Cts | rigore altro che riaperture No a ripresa di palestre e piscine

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Troppi contagi, le varianti corrono e Mario Draghi sceglie di continuare sulla linea della massima cautela e rigore. E, in accordo con il Cts, che al vertice con il Governo ha portato dati e tabelle per nulla incoraggianti, gela le riaperture di alcune attività. Il presidente del Consiglio, non si muoverà a seconda delle pressioni politiche, ma rigorosamente sulla base dei numeri e della curva del virus.

Il premier incontra i tecnici. Per decidere si apettano i dati del fine settimana. Miozzo ribadisce la linea del massimo. Il governo punta a superare i Dpcm e a coinvolgere il parlamento nelle decisioni. Salvini e Bonaccini: "Dove si può, torni la normalità"Draghi lavora a un decreto e cerca la quadra tra aperture e. Ilraccomanda prudenza: si teme una terza ondata, soprattutto in Lombardia. In Ue rischio di un nuovo taglio di dosi da parte di AstraZenecaÈ un Salvini «con la mascherina» quello che entra in tarda mattina a palazzo Chigi per incontrare Mario Draghi, su richiesta dello stesso premier assicura il leghista. Il tribuno scamiciato che si pre ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Coronavirus, ultime notizie. Oggi Speranza riferisce sulle nuove misure anti-Covid. LIVE ...