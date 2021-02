Covid | nuovo Dpcm valido fino a Pasqua | Speranza | “I contagi aumentano”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia, siamo all’ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia”. È stato lapidario il ministro della Salute Robertoal Senato, oggi 24 febbraio, nel riferire sull’emergenza. Differenza fra le varianti “La presenza delle varianti – ha spiegato – condizionerà l’epidemia: la variante inglese è presente nel 17,8% dei casi e sarà presto prevalente. La sua maggiore diffusione rende indispensabile alzare il livello di guardia, ma fortunatamente non compromette efficacia dei vaccini. Le altre due varianti sono più insidiose per la ridotta efficacia dei vaccini. La loro diffusione è minore ma è necessario isolare i focolai”. Ristori e consegna delle dosi “C’è l’impegno del governo a congrui ristori per le attività che stanno soffrendo. Questo deve valere ...