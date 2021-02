Congo, i risultati dell’autopsia: “Attanasio e Iacovacci morti in uno scontro a fuoco, non c’è stata esecuzione” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Congo, i risultati dell’autopsia: “Attanasio e Iacovacci morti in uno scontro a fuoco” Dall’autopsia dei corpi emerge un nuovo, importante, dettaglio rispetto all’uccisione dell’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci (qui la sua storia): non si è trattato di un’esecuzione. Secondo il referto svolto oggi presso il Policlinico Gemelli, i due uomini sono stati uccisi nel corso di un tentativo di sequestro terminato tragicamente con un conflitto a fuoco. In totale, sono quattro i colpi mortali: due hanno colpito l’ambasciatore e due il carabiniere. La Tac ha fatto invece emergere che i proiettili li hanno trapassati da sinistra a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 febbraio 2021), i: “in uno” Dall’autopsia dei corpi emerge un nuovo, importante, dettaglio rispetto all’uccisione dell’ambasciatore italiano inLucae del carabiniere Vittorio(qui la sua storia): non si è trattato di un’. Secondo il referto svolto oggi presso il Policlinico Gemelli, i due uomini sono stati uccisi nel corso di un tentativo di sequestro terminato tragicamente con un conflitto a. In totale, sono quattro i colpi mortali: due hanno colpito l’ambasciatore e due il carabiniere. La Tac ha fatto invece emergere che i proiettili li hanno trapassati da sinistra a ...

