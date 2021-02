Atalanta-Real Madrid, espulsione Freuler: nerazzurri in 10 dopo 17 minuti di gioco, monta la polemica (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Inizia in salita la serata dell'Atalanta.Resta subito in 10 l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, impegnata questa sera al "Gewiss Stadium" contro il Real Madrid di Zinedine Zidane, nella sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. dopo appena 17 minuti, il direttore di gara, ha estratto il cartellino espellendo Remo Freuler per una spallata a Vinicius. Una decisione ritenuta incomprensibile dal tecnico della Dea che, prontamente, ha protestato per contestare l'accaduto. Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Inizia in salita la serata dell'.Resta subito in 10 l'di Gian Piero Gasperini, impegnata questa sera al "Gewiss Stadium" contro ildi Zinedine Zidane, nella sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.appena 17, il direttore di gara, ha estratto il cartellino espellendo Remoper una spallata a Vinicius. Una decisione ritenuta incomprensibile dal tecnico della Dea che, prontamente, ha protestato per contestare l'accaduto.

