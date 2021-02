All’ITA Garibaldi si studia immersi nel verde

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma – Un’enorme oasiinserita nel tessuto urbano di Roma, con vigneti, ulivi secolari, orti, campi di grano e serre. È difficile descrivere in poche parole la varieta’ e l’ampiezza dell’azienda agricola e dell’offerta formativa dell’ITA ‘’ di Roma, il secondo istituto tecnico agrario piu’ antico d’Italia, fondato nel lontano 1872. Per questo diregiovani.it, media partner del contest ‘Agristudents 4 Future’ promosso da Citynews, ha deciso di lasciarlo raccontare a chi lo vive ogni giorno. “Il punto di forza dell’istituto e’ ovviamente l’enorme azienda agraria annessa all’istituto- spiega il dirigente scolastico Andrea Pontarelli- in cui i nostri studenti possono svolgere le attivita’ tecniche e pratiche. L’offerta formativa prevede l’indirizzo agrario con due articolazioni: produzione e trasformazione, viticoltura ed enologia. Inoltre da ...