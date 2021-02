All’Antegnate Shopping Center concorso per diventare influencer

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)a colpi di like, follower, hashtag, stories su Instagram è il sogno di migliaia di ragazzi. Per i fashion-addicted e per chi coltiva il sogno diun verooggi c’è l’opportunità di sottoscrivere un contratto di collaborazione con il centro commerciale Antegnateche ha indetto unper promuovere sui social le attività del centro. Al vincitore un contributo netto di euro 1.500 a fronte della realizzazione di dieci campagne promozionali tramite post, stories e dirette Instagram. Diversi i requisiti richiesti ai candidati che intendono partecipare al: avere un’età compresa tra i 18 e 35 anni al momento dell’iscrizione; essere residenti sul territorio della regione Lombardia; avere un ...