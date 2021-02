Zingaretti apre a un congresso per "rafforzare il Partito democratico" (Di martedì 23 febbraio 2021) Nicola Zingaretti apre a un congresso che abbia come obiettivo quello di “rafforzare il Partito democratico”. Una necessità che il segretario dem non aveva mai nascosto: di congresso aveva parlato anche un anno fa, prima dell’esplodere della pandemia in tutto il Paese, e aveva anche cominciato un confronto nel Partito con la Costituente delle Idee, la due giorni di Bologna che aveva visto discutere i dem innanzitutto sulla identità del Partito. Una necessità allora, a pochi mesi dal varo del Conte II che li aveva visti sedersi al governo accanto ai Cinque Stelle, dopo che per tutta l’era Renzi e per l’intero congresso la parola d’ordine era stata “Mai con il M5s”. I dati sui contagi, i ricoveri, le terapie intensive e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Nicolaa unche abbia come obiettivo quello di “il”. Una necessità che il segretario dem non aveva mai nascosto: diaveva parlato anche un anno fa, prima dell’esplodere della pandemia in tutto il Paese, e aveva anche cominciato un confronto nelcon la Costituente delle Idee, la due giorni di Bologna che aveva visto discutere i dem innanzitutto sulla identità del. Una necessità allora, a pochi mesi dal varo del Conte II che li aveva visti sedersi al governo accanto ai Cinque Stelle, dopo che per tutta l’era Renzi e per l’interola parola d’ordine era stata “Mai con il M5s”. I dati sui contagi, i ricoveri, le terapie intensive e ...

