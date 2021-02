Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 non uscirà nel 2021. Hardsuit Labs rimossi dallo sviluppo e pre-order interrotti (Di martedì 23 febbraio 2021) Lo sviluppo difficoltoso del sequel di Vampire: the Masquerade è diventato ancora più travagliato, con il publisher Paradox che ha annunciato che non solo il gioco non sarà lanciato nel 2021 come originariamente previsto, ma anche che gli sviluppatori Hardsuit Labs sono stati rimossi dal progetto. "Abbiamo ora deciso di posticipare ulteriormente il lancio di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 e non pubblicheremo il gioco nel 2021. Abbiamo anche deciso che Hardsuit Labs non guiderà più lo sviluppo di Bloodlines 2 e abbiamo avviato una collaborazione con un nuovo partner per terminare il lavoro sul gioco. È stata una decisione ... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 febbraio 2021) Lodifficoltoso del sequel di: theè diventato ancora più travagliato, con il publisher Paradox che ha annunciato che non solo il gioco non sarà lanciato nelcome originariamente previsto, ma anche che gli sviluppatorisono statidal progetto. "Abbiamo ora deciso di posticipare ulteriormente il lancio di: The2 e non pubblicheremo il gioco nel. Abbiamo anche deciso chenon guiderà più lodi2 e abbiamo avviato una collaborazione con un nuovo partner per terminare il lavoro sul gioco. È stata una decisione ...

