Uomini e Donne 23 febbraio: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo le scelte di Davide e Sophie il Trono Classico dovrebbe tornare protagonista a Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 23 febbraio, fornite da Il Vicolo delle news, infatti, nella puntata odierna dovrebbe fare il suo esordio Samantha Curcio, che per la prima volta sui presenterà al pubblico. Lo hanno già fatto invece Massimiliano Mollicone e Giacomo Czern, i due novi tronisti che hanno già iniziato a conoscere nuove ragazze. Una parte della puntata sarà proprio dedicata ai tre nuovi protagonisti del Trono Classico, arricchito di nuovi volti dopo gli addi di Davide e Sophie, usciti da poco con le rispettive scelte. Dopo il Trono ...

