Treviso | 31enne suicida da un ponte con in braccio il figlio di 18 mesi | l’ombra della depressione post parto

(Di martedì 23 febbraio 2021) Continuano le indagini intorno al suicidio, la cui identità non vogliamo sia resa nota per rispettovittima, morta domenica dopo essersi gettata da una Vidor, in provincia di, insieme al suo piccolodi 18, mortauna donna di 31 anni: l’estremo gesto insieme alSecondo quanto emerso dalle indagini degli inquirenti che stanno cercando di fare chiarezza sulla disgrazia, a monte di quel gesto estremoci sarebbe un disagio psichico, una forteche sarebbe sorta dopo il. Un disturbo contro il quale laaveva iniziato a lottare ...

È stata fatta l'ispezione cadaverica sul corpo della, ma si è ancora in attesa della decisione del pm sull'eventuale autopsia. Elemento fondamentale per procedere poi con i funerali. Come sta ...... a Vidor, in provincia di. Margherita lavorava come contabile amministrativa presso una ... I familiari hanno provato a contattare la, ma senza successo. Hanno dunque allertato i ...Continuano le indagini intorno al suicidio della 31enne, la cui identità non vogliamo sia resa nota per rispetto della vittima, morta domenica dopo essersi gettata da un ponte a Vidor, in provincia di ...VEDELAGO - Un accenno di sorriso, un balbettio, un movimento. Piccoli segni che sono però la cifra della speranza che, nella tragedia, anima il papà e i parenti del ...