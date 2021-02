Torino 2021, in attesa del candidato arrivano i manifesti del Partito Democratico (Di martedì 23 febbraio 2021) Il simbolo e uno slogan: “Vota Democratico”. In attesa di scegliere il nome del candidato sindaco per le elezioni amministrative di Torino anche il Partito Democratico dà il via alla campagna elettorale sui muri della città. Questa mattina sono infatti comparsi molti manifesti con il simbolo del Pd in diverse parti della città, dopo che nelle settimane scorsi già il candidato di centro destra Paolo Damilano aveva tappezzato con la sua immagine Torino ed erano stati affissi anche manifesti di diverse liste e movimenti. Già lo scorso weekend il Pd aveva dato il via alla campagna “Ascoltiamo Torino” con banchetti nei mercati e nelle piazze cittadine. Già allora il responsabile organizzativo Saverio ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 23 febbraio 2021) Il simbolo e uno slogan: “Vota”. Indi scegliere il nome delsindaco per le elezioni amministrative dianche ildà il via alla campagna elettorale sui muri della città. Questa mattina sono infatti comparsi molticon il simbolo del Pd in diverse parti della città, dopo che nelle settimane scorsi già ildi centro destra Paolo Damilano aveva tappezzato con la sua immagineed erano stati affissi anchedi diverse liste e movimenti. Già lo scorso weekend il Pd aveva dato il via alla campagna “Ascoltiamo” con banchetti nei mercati e nelle piazze cittadine. Già allora il responsabile organizzativo Saverio ...

