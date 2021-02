Terribile incidente a Roma, scontro tra auto e scooter: grave una 26enne (Di martedì 23 febbraio 2021) Brutto incidente quello avvenuto questa mattina, intorno alle 6.00, a Roma, in piazza S. Giovanni Battista de La Salle. A scontrarsi violentemente un’auto, una Mercedes A e uno scooter, Honda Sh. Nell’impatto è rimasta gravemente ferita la ragazza a bordo del ciclomotore. La 26enne, infatti, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Gemelli. Sul posto, oltre il personale sanitario del 118, sono intervenute le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma. Ai caschi bianchi il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, gli accertamenti sono tuttora in corso. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 febbraio 2021) Bruttoquello avvenuto questa mattina, intorno alle 6.00, a, in piazza S. Giovanni Battista de La Salle. A scontrarsi violentemente un’, una Mercedes A e uno, Honda Sh. Nell’impatto è rimastamente ferita la ragazza a bordo del ciclomotore. La, infatti, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Gemelli. Sul posto, oltre il personale sanitario del 118, sono intervenute le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di. Ai caschi bianchi il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, gli accertamenti sono tuttora in corso. su Il Corriere della Città.

