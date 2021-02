Startup, con OffLunch pausa pranzo a prova Covid (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Labitalia) - OffLunch, la start-up che si propone di risolvere il problema del pasto in ufficio, ha chiuso un importante round di finanziamento di 400mila euro tramite Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital Sgr - Fondo Nazionale Innovazione, che ha coinvolto anche altri investitori privati. La notizia arriva dopo il lavoro portato avanti da OffLunch che, anche durante il lockdown, è stata vicina a lavoratori e famiglie con box e progetti studiati ad hoc per loro. Si tratta di un grande passo avanti per la start-up della holding food-tech Mvnd, che sta rivoluzionando il modo di consumare la pausa pranzo in ufficio, in sicurezza ed evitando assembramenti, mentre prima della pandemia si era concentrata sulla socializzazione tra colleghi davanti a un pasto sano. Infatti, nei mesi di marzo e aprile, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Labitalia) -, la start-up che si propone di risolvere il problema del pasto in ufficio, ha chiuso un importante round di finanziamento di 400mila euro tramite Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital Sgr - Fondo Nazionale Innovazione, che ha coinvolto anche altri investitori privati. La notizia arriva dopo il lavoro portato avanti dache, anche durante il lockdown, è stata vicina a lavoratori e famiglie con box e progetti studiati ad hoc per loro. Si tratta di un grande passo avanti per la start-up della holding food-tech Mvnd, che sta rivoluzionando il modo di consumare lain ufficio, in sicurezza ed evitando assembramenti, mentre prima della pandemia si era concentrata sulla socializzazione tra colleghi davanti a un pasto sano. Infatti, nei mesi di marzo e aprile, ...

Ultime Notizie dalla rete : Startup con Vaccino anti - Covid, un sito calcola quando sarà il nostro turno La startup polacca Omni Calculator ha così pensato di creare un calcolatore per quantificare l'... Questa previsione si basa sulle caratteristiche personali messe a confronto con il piano nazionale ...

Satispay, il governo dice sì alla cinese Tencent Il governo italiano avrebbe dato il via libera condizionato all'ingresso in Satispay, startup italiana specializzata nei pagamenti tramite app sul telefono, di Square, società del ... con l'...

Giovedì 25 febbraio doppio appuntamento in streaming con Trentino Startup Valley la VOCE del TRENTINO Startup, con OffLunch pausa pranzo a prova Covid Condividi questo articolo:Roma, 23 feb. (Labitalia) – OffLunch, la start-up che si propone di risolvere il problema del pasto in ufficio, ha chiuso un importante round di finanziamento di 400mila euro ...

MEESOO: ripartenza a pieno regime con un nuovo stabilimento produttivo MEESOO, startup con sede legale a Bassano del Grappa, che ha inventato la prima macchina per realizzare il tiramisù espresso, riprende le attività a pieno regime dopo le difficoltà dovute al lungo loc ...

