Sgarbi si candida | “Gualtieri e Calenda? Solo io posso magnificare Roma”

(Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – “Ma Vittorio sta arrivando o no? Dai, dimmi la risposta vera, non quella per i giornalisti. Alle 11.30 mi ha scritto ‘prendo un caffè e arrivo’, sono passati tre quarti d’ora, qui si stanno innervosendo…”. Sono le 12.15 e anche un collaboratore di Vittorio Sgarbi inizia a perdere la pazienza mentre chiede informazioni al telefono. L’attuale sindaco di Sutri è atteso in piazza Navona per annunciare la sua candidatura a sindaco di Roma. È in ritardo di 45 minuti e inizia a far caldo. Dall’altra parte della linea qualcuno giura che Sgarbi è vicino, sarà in piazza a momenti. “Sta arrivando- esulta il collaboratore- giuro, Vittorio abita qua dietro”. La mattinata non era partita col piede giusto. La conferenza stampa si sarebbe dovuta tenere in un bistrot della piazza, “ma la sindaca Raggi ha telefonato ai proprietari- raccontano gli organizzatori- loro si sono spaventati e ci hanno cacciato, non volevano assembramenti”.