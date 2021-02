Roma, festa tra studenti universitari in barba ai divieti. Sanzione per 15 giovani (Di martedì 23 febbraio 2021) Una vera e propria festa tra studenti come se il Covid non esistesse. In barba a ogni divieto per arginare la diffusione del virus, 15 ragazzi – tutti studenti universitari fuori sede (residenti a Caserta, Napoli, Foggia, Bari)- hanno organizzato un party in via Panaro, nel quartiere Trieste della Capitale, in un’abitazione al primo piano di un edificio. Leggi anche: Roma, musica a tutto volume e festa clandestina in casa: scattano le sanzioni La segnalazione agli agenti del II Distretto Salario- Parioli è arrivata a 00.15 di ieri: sul posto sono intervenuti i poliziotti che, una volta all’interno dell’appartamento, hanno identificato e sanzionato i 15 ragazzi, tutti classe 2000. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 febbraio 2021) Una vera e propriatracome se il Covid non esistesse. Ina ogni divieto per arginare la diffusione del virus, 15 ragazzi – tuttifuori sede (residenti a Caserta, Napoli, Foggia, Bari)- hanno organizzato un party in via Panaro, nel quartiere Trieste della Capitale, in un’abitazione al primo piano di un edificio. Leggi anche:, musica a tutto volume eclandestina in casa: scattano le sanzioni La segnalazione agli agenti del II Distretto Salario- Parioli è arrivata a 00.15 di ieri: sul posto sono intervenuti i poliziotti che, una volta all’interno dell’appartamento, hanno identificato e sanzionato i 15 ragazzi, tutti classe 2000. su Il Corriere della Città.

Festa clandestina al quartiere Trieste, multati 15 studenti Imperversa in città il fenomeno delle feste 'clandestine' nelle case in aggitto. L'ultima è stata scoperta ieri sera dalla polizia di nel quartiere Trieste. Coronavirus Roma, festa con 17 persone al Pigneto, bar aperto dopo le 18 in Prati 21 Febbraio 2021

Imperversa in città il fenomeno delle feste 'clandestine' nelle case in aggitto. L'ultima è stata scoperta ieri sera dalla polizia di nel quartiere Trieste.