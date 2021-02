Retata nel Centrodestra abruzzese. Arrestati sindaco e vice di Celano. Nel giro di mazzette molti nomi noti della Marsica. Domiciliari a Santilli (FdI), carcere per Piccone (ex FI) (Di martedì 23 febbraio 2021) Finiscono in manette il sindaco di Celano (L’Aquila) Settimio Santilli e il vice sindaco, Filippo Piccone (nella foto), amministratori di Centrodestra. Il primo, sovranista, va agli arresti Domiciliari, il secondo in carcere a Vasto (Chieti). Il sindaco Santilli da novembre 2018 è passato a Fratelli D’Italia mentre il vice sindaco del comune Marsicano, Piccone, per diversi mandati sindaco di Celano, è stato in quota Forza Italia sino al 2009 poi è passato al Popolo delle libertà, ma solo sino al 2013. In questo stesso anno è stato eletto deputato in Parlamento e ha compiuto un altro passaggio politico ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Finiscono in manette ildi(L’Aquila) Settimioe il, Filippo(nella foto), amministratori di. Il primo, sovranista, va agli arresti, il secondo ina Vasto (Chieti). Ilda novembre 2018 è passato a Fratelli D’Italia mentre ildel comuneno,, per diversi mandatidi, è stato in quota Forza Italia sino al 2009 poi è passato al Popolo delle libertà, ma solo sino al 2013. In questo stesso anno è stato eletto deputato in Parlamento e ha compiuto un altro passaggio politico ...

