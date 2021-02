Ratchet & Clank per PS4 disponibile gratis grazie alla campagna di Sony 'Play at Home' (Di martedì 23 febbraio 2021) L'iniziativa Sony dedicata ai giochi PlayStation dello scorso anno, "Play at Home", fa il suo ritorno e inizierà a marzo offrendo gratuitamente per tutti Ratchet & Clank. L'anno scorso, Sony ha offerto due titoli gratuiti per PS4, tra cui Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey, come parte dell'iniziativa Play at Home. Quest'anno Sony vuole andare oltre offrendo un'altra serie di giochi gratuiti e intrattenimento per la comunità. "Gli ultimi 12 mesi non sono stati facili", scrive Jim Ryan sul blog di PlayStation. "E penso che siamo tutti fiduciosi che potremmo iniziare a vedere alcuni barlumi di luce alla fine di questo lungo tunnel chiamato COVID-19 ... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 febbraio 2021) L'iniziativadedicata ai giochiStation dello scorso anno, "at", fa il suo ritorno e inizierà a marzo offrendo gratuitamente per tutti. L'anno scorso,ha offerto due titoli gratuiti per PS4, tra cui Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey, come parte dell'iniziativaat. Quest'annovuole andare oltre offrendo un'altra serie di giochi gratuiti e intrattenimento per la comunità. "Gli ultimi 12 mesi non sono stati facili", scrive Jim Ryan sul blog diStation. "E penso che siamo tutti fiduciosi che potremmo iniziare a vedere alcuni barlumi di lucefine di questo lungo tunnel chiamato COVID-19 ...

