Pumpkin Jack: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di martedì 23 febbraio 2021) Halloween si avvicina, per l'occasione arriva su PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One un gioco a tema. Oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Pumpkin Jack, dopo aver trascorso diverse ore in sua compagnia. Pumpkin Jack Recensione In Pumpkin Jack vestirete i panni di Jack, la celebre zucca di Halloween, la quale viene mandata sulla Terra dal diavolo per sconfiggere il Mago, ed ottenere la tanto desiderata pace eterna. Per certi versi si tratta di un Medievil-Like, nonostante la difficoltà sia decisamente più generosa. Se avete giocato il capolavoro di Sony sapete a cosa alludiamo, divertente, coinvolgente ma impegnativo e punitivo, cosa che non troverete in Pumpkin Jack, il quale ...

Pumpkin Jack: annunciata la data su PlayStation 4 Il publisher Headup Games e lo sviluppatore Nicolas Meyssonnier hanno annunciato la data d'uscita della versione PlayStation 4 di Pumpkin Jack: l'action sarà disponibile dal 24 febbraio. Il gioco, che vede protagonista Jack , il signore delle zucche è stato lanciato per la prima volta su Xbox One, Switch e PC (tramite Steam, GOG ...

Pumpkin Jack: recensione versione PlayStation 4 iCrewPlay.com

Pumpkin Jack, in arrivo finalmente su PlayStation 4 Headup Games è lieta di annunciare l’arrivo imminente dell’halloweeniano Pumpkin Jack, già approdato su altre console e approvato da pubblico e critica, finalmente su PlayStation 4 il ...

