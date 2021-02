Prescrizione: Conte (Leu), 'modifica dentro una riforma di sistema' (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb (Adnkronos) - "Occorre occuparsi di una riforma complessiva per poi arrivare alla norma sulla Prescrizione, che va inserita in un lavoro profondo di cambiamento del sistema penale, sia nell'organizzazione sia nelle procedure”. Lo dice Federico Conte, deputato di Liberi e uguali, componente della Commissione Giustizia della Camera. “Durante il primo governo Conte sui temi della giustizia si è affermata una tesi che si è concentrata su un solo elemento: quello della necessità che il processo arrivi a conclusione e non sia travolto dal decorso del tempo. Con il secondo governo Conte, mutando la maggioranza, si è affermata un'antitesi: il bilanciamento tra la necessità di accertare la responsabilità e l'esigenza che il processo sia giusto e si svolga in tempi ragionevoli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb (Adnkronos) - "Occorre occuparsi di unacomplessiva per poi arrivare alla norma sulla, che va inserita in un lavoro profondo di cambiamento delpenale, sia nell'organizzazione sia nelle procedure”. Lo dice Federico, deputato di Liberi e uguali, componente della Commissione Giustizia della Camera. “Durante il primo governosui temi della giustizia si è affermata una tesi che si è concentrata su un solo elemento: quello della necessità che il processo arrivi a conclusione e non sia travolto dal decorso del tempo. Con il secondo governo, mutando la maggioranza, si è affermata un'antitesi: il bilanciamento tra la necessità di accertare la responsabilità e l'esigenza che il processo sia giusto e si svolga in tempi ragionevoli ...

Marilenapas : RT @fattoquotidiano: Mancavano giusto i Servizi segreti. Dopo il Mes, la prescrizione, l’Ilva e i vaccini, Matteo Renzi e i suoi – insieme… - carutig : RT @articoloUnoMDP: Federico Conte: trovare un equilibrio tra i due interessi: portare a conclusione i processi e farlo in tempi ragionevol… - articolounobas : RT @articoloUnoMDP: Federico Conte: trovare un equilibrio tra i due interessi: portare a conclusione i processi e farlo in tempi ragionevol… - mgsnazionale : RT @articoloUnoMDP: Federico Conte: trovare un equilibrio tra i due interessi: portare a conclusione i processi e farlo in tempi ragionevol… - Marc_OTSS : RT @fattoquotidiano: Mancavano giusto i Servizi segreti. Dopo il Mes, la prescrizione, l’Ilva e i vaccini, Matteo Renzi e i suoi – insieme… -