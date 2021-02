Per la Fiorentina c’è in corsa anche Gattuso (che piace molto a Commisso) (Di martedì 23 febbraio 2021) Il valzer delle panchine è cominciato. Non potrebbe essere altrimenti, è di questi tempi che si fanno i giochi, che si opzionano gli allenatori. È tra febbraio e aprile che si pongono le basi per la stagione successiva. E così come si muove De Laurentiis per il Napoli dei prossimi anni – anche se, con ogni probabilità, il presidente dovrebbe porre più attenzione sulla figura di direttore sportivo che non su quella di allenatore -, si muove anche l’attuale tecnico del Napoli. L’idea rinnovo è tramontata ormai anche per gli ultimi resistenti, quei giornalisti che hanno pompato Gattuso come se non ci fosse un domani, anche se non si capisce per quale motivo. Ora che tutti si sono rassegnati all’evidenza, a una rottura insanabile con De Laurentiis oltre all’evidenza di una gestione disastrosa, è ovviamente ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 febbraio 2021) Il valzer delle panchine è cominciato. Non potrebbe essere altrimenti, è di questi tempi che si fanno i giochi, che si opzionano gli allenatori. È tra febbraio e aprile che si pongono le basi per la stagione successiva. E così come si muove De Laurentiis per il Napoli dei prossimi anni –se, con ogni probabilità, il presidente dovrebbe porre più attenzione sulla figura di direttore sportivo che non su quella di allenatore -, si muovel’attuale tecnico del Napoli. L’idea rinnovo è tramontata ormaiper gli ultimi resistenti, quei giornalisti che hanno pompatocome se non ci fosse un domani,se non si capisce per quale motivo. Ora che tutti si sono rassegnati all’evidenza, a una rottura insanabile con De Laurentiis oltre all’evidenza di una gestione disastrosa, è ovviamente ...

