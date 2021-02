"Niente diretta, tre minuti di differita". Squalifiche e querele, la misura è colma: la scelta estrema di Mediaset sul GfVip (Di martedì 23 febbraio 2021) La quinta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini si è caratterizzata per essere la più lunga mai realizzata in Italia. Normale quindi che in questo arco di tempo così esteso non siano mancati gli strafalcioni e le polemiche, anche forti, che hanno costretto la produzione del reality a prendere decisioni drastiche che si sono tradotte in diverse Squalifiche. Tra blasfemia, razzismo e offese gratuite gravissime non è mancato davvero nulla in questo GF Vip. Tanto che adesso il reality ha deciso di allinearsi con le altre nazioni e di mandare il live dalla casa con 2 o 3 minuti di differita: ciò richiederà un grande lavoro aggiuntivo da parte della regia, ma servirà per evitare imprevisti da dare in pasto ai social, dove quest'anno sono esplosi tutti i casi che hanno poi portato alle espulsioni. In ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) La quinta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini si è caratterizzata per essere la più lunga mai realizzata in Italia. Normale quindi che in questo arco di tempo così esteso non siano mancati gli strafalcioni e le polemiche, anche forti, che hanno costretto la produzione del reality a prendere decisioni drastiche che si sono tradotte in diverse. Tra blasfemia, razzismo e offese gratuite gravissime non è mancato davvero nulla in questo GF Vip. Tanto che adesso il reality ha deciso di allinearsi con le altre nazioni e di mandare il live dalla casa con 2 o 3di: ciò richiederà un grande lavoro aggiuntivo da parte della regia, ma servirà per evitare imprevisti da dare in pasto ai social, dove quest'anno sono esplosi tutti i casi che hanno poi portato alle espulsioni. In ...

