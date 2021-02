Napoli, Davide sogna di studiare infermieristica ma non ha un pc: scatta la raccolta fondi (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un neo diplomato di Scampia, Davide, vorrebbe continuare gli studi universitari. Ha un sogno nel cassetto, iscriversi alla facoltà di infermieristica. Tra le mille difficoltà però c’è anche quella legata all’acquisto di un computer. Per questo ha lanciato una raccolta fondi con obiettivo 400 euro. Davide sogna di poter seguire le lezioni con la modalità della didattica a distanza. In questo momento però non può permetterselo. In famiglia ne sono 5 e solo il papà lavora, o meglio lavorava. A causa della crisi dovuta alla pandemia da coronavirus è stato infatti messo in cassa integrazione. Ecco quindi che nasce l’idea di una raccolta fondi chiesta ai napoletani. In poche ore si è già raggiunta quasi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un neo diplomato di Scampia,, vorrebbe continuare gli studi universitari. Ha un sogno nel cassetto, iscriversi alla facoltà di. Tra le mille difficoltà però c’è anche quella legata all’acquisto di un computer. Per questo ha lanciato unacon obiettivo 400 euro.di poter seguire le lezioni con la modalità della didattica a distanza. In questo momento però non può permetterselo. In famiglia ne sono 5 e solo il papà lavora, o meglio lavorava. A causa della crisi dovuta alla pandemia da coronavirus è stato infatti messo in cassa integrazione. Ecco quindi che nasce l’idea di unachiesta ai napoletani. In poche ore si è già raggiunta quasi ...

