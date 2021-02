Meluso, ds Spezia: “Agoumé sorprendente. Purtroppo è dell’Inter” (Di martedì 23 febbraio 2021) Mauro Meluso, ds dello Spezia, su Lucien Agoumé Nonostante il poco spazio che sta trovando in questa stagione, Lucien Agoumé arrivato allo Spezia dall’Inter sta stregando tutti a partire dal ds del club ligure, Mauro Meluso, che ha elogiato il centrocampista francese ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole. “Fisiologicamente non tutti quelli che prendi possono andare bene, noi tra l’altro abbiamo fatto diciannove entrate e dodici uscite in 35 giorni, con il campionato che nel mentre era già cominciato. Di certo Agoume è sorprendente per come si è posto all’attenzione, fa il regista a 18 anni… Purtroppo però è dell’Inter. O anche Nzola, e lui è nostro”. “Dico pure Ismajli, arrivato in estate dall’Hajduk che dopo qualche ... Leggi su intermagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Mauro, ds dello, su LucienNonostante il poco spazio che sta trovando in questa stagione, Lucienarrivato allodall’Inter sta stregando tutti a partire dal ds del club ligure, Mauro, che ha elogiato il centrocampista francese ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole. “Fisiologicamente non tutti quelli che prendi possono andare bene, noi tra l’altro abbiamo fatto diciannove entrate e dodici uscite in 35 giorni, con il campionato che nel mentre era già cominciato. Di certo Agoume èper come si è posto all’attenzione, fa il regista a 18 anni…però è. O anche Nzola, e lui è nostro”. “Dico pure Ismajli, arrivato in estate dall’Hajduk che dopo qualche ...

