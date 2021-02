Inter fuga scudetto: Milan travolto nel derby per 3-0 (Di martedì 23 febbraio 2021) Con una doppietta di Lautaro e una rete di Lukaku, la squadra di Conte batte il Milan. L’Inter cerca la fuga scudetto. Il vantaggio sui rossoneri è ora di quattro punti. La Juve battendo il Crotone per 3-0 (doppietta di Ronaldo), si riprende il terzo posto in classifica. Al Vigorito, invece, la Roma viene intrappolata dal Benevento (0-0). Mentre l’Atalanta, nello scontro diretto per un posto nella Champions, batte il Napoli 4-2. Vince anche di misura la Lazio sulla Samp (1-0). Se in vetta alla classifica l’Inter cerca la fuga scudetto, per i posti nella prossima Champions la lotta è accesissima. L’Inter cerca la fuga scudetto Per la prima volta nella stagione si ha davvero la sensazione che una squadra possa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 febbraio 2021) Con una doppietta di Lautaro e una rete di Lukaku, la squadra di Conte batte il. L’cerca la. Il vantaggio sui rossoneri è ora di quattro punti. La Juve battendo il Crotone per 3-0 (doppietta di Ronaldo), si riprende il terzo posto in classifica. Al Vigorito, invece, la Roma viene intrappolata dal Benevento (0-0). Mentre l’Atalanta, nello scontro diretto per un posto nella Champions, batte il Napoli 4-2. Vince anche di misura la Lazio sulla Samp (1-0). Se in vetta alla classifica l’cerca la, per i posti nella prossima Champions la lotta è accesissima. L’cerca laPer la prima volta nella stagione si ha davvero la sensazione che una squadra possa ...

