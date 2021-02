I vescovi congolesi | ' La zona dove è stato ucciso Attanasio è totalmente fuori controllo'

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il segretario generale della Cenco, la Conferenza Episcopale del Congo, Abbè Donatien Nshole, riguardo l'attentato in cui ha perso la vita l'ambasciatore Lucaha dichiarato, in un'intervista ...

"È una grande desolazione - ha sottolineato il segretario generale della Cenco a InBlu2000 - la notizia che è arrivata mentre imembri del comitato permanente erano in riunione. Durante ...Ascolta l'intervista di Giorgia Bresciani nel programma 'Chiesa e comunità':Parla Abbè Donatien Nshole, Presidente della Cenco (Conferenza episcopale del Congo) riguardo l'attentato in cui ha perso la vita l'ambasciatore Luca Attanasio ...È una strada pericolosa quella dove è stato ucciso l'ambasciatore Attanasio, insieme al carabiniere Iacovacci e al loro autista: nella regione spadroneggiano gruppi armati, per il controllo delle riso ...