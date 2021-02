Grande Fratello Vip | cambia tutto | il colpo di scena a una settimana dalla fine del reality di Canale 5

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) Al “Vip”. Per ildi5 potrebbe essere finita l’era delle bestemmie, degli scivoloni offensivi, delle frasi discriminatorie, ed era ora. La produzione ha deciso di interrompere la direttaCasa. Da ora in poi su Mediaset Extra, e sul sito ufficiale del programma, le immagini saranno trasmesse con una leggera differita di qualche minuto. Questo consentirà alla regia di “censurare” tutte quelle frasi spiacevoli, di cui spesso si è parlato in questi cinque mesi di programma. L’annuncio è arrivatoviva voce di Alfonso Signorini: “In quest’ultimadi messa in onda approfitteremo per fare un test tecnico. La liveCasa andrà in onda 24 ore su 24 come sempre, ...