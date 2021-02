Giuseppe Conte torna in cattedra: c’è chi si aspetta che possa annunciare di voler restare in politica (Di martedì 23 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Sabato 13 febbraio Giuseppe Conte ha passato la campanella al suo successore, Mario Draghi, e ha lasciato Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti e le lacrime del portavoce, Rocco Casalino. Poi il post dei record su Facebook, quello con cui si è congedato. E il ritorno sui social una settimana dopo, il 20 febbraio, con il ringraziamento al personale sanitario. Venerdì 26 febbraio, però, Giuseppe Conte potrebbe tornare a far sentire la sua voce: è prevista una sua lezione all’Università di Firenze. Tornerà in cattedra o annuncerà la sua volontà di restare in politica? Giuseppe Conte torna in cattedra: lectio magistralis a ... Leggi su improntaunika (Di martedì 23 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Sabato 13 febbraioha passato la campanella al suo successore, Mario Draghi, e ha lasciato Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti e le lacrime del portavoce, Rocco Casalino. Poi il post dei record su Facebook, quello con cui si è congedato. E il ritorno sui social una settimana dopo, il 20 febbraio, con il ringraziamento al personale sanitario. Venerdì 26 febbraio, però,potrebbere a far sentire la sua voce: è prevista una sua lezione all’Università di Firenze. Tornerà ino annuncerà la sua volontà diinin: lectio magistralis a ...

