Fausto Gresini | chi era l' ex campione | dai trionfi in pista a quelli da team manager nel Motomondiale

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ha lottato come un leone, ma ha dovuto arrendersi a un male ancora più forte come il Covid. dopo una lunga battaglia contro questo virus, i cui sintomi si erano fatti sentire poco prima di Natale. ...

Ultime Notizie dalla rete : Fausto Gresini

BOLOGNA "è morto per le conseguenze del Covid - 19. Ad annunciarlo, questa mattina, laRacing. "La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo ...LUTTO COVID - Addio a. L'ex pilota, manager dell'omonimo team e due volte campione iridato, è scomparso all'età di 60 anni, per le complicazioni legate alla positività ...Dopo due mesi di lotta al covid, Fausto Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao Fausto”. Così il Team Gresini annuncia la morte dell’ex pilota e manager della scuderia che porta ...La notizia che nessuno avrebbe mai voluto scrivere purtroppo è arrivata. Fausto Gresini non ce l'ha fatta a vincere la battaglia contro il Covid-19 che stava combattendo ormai dal 27 dicembre, giorno ...