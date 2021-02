Draghi convoca d’urgenza ministri e Cts. Le restrizioni in arrivo (Di martedì 23 febbraio 2021) Mario Draghi stringe i tempi in vista del nuovo Dpcm. Il premier ha convocato per stasera alle 19 i ministri in prima linea sulla pandemia e il Cts: riunione operativa per fare il punto sulla lotta al Covid. Il Governo accelera sulle imminenti misure da adottare: al vertice partecipano anche il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo. Draghi brucia le tappe, sotto il pressing dei leader di partito e dei governatori. Varato il decreto Covid con la proroga del divieto di spostamento tra regioni e lo stop a visite ad amici parenti in zona rossa, è il momento di individuare regole chiare su eventuali strette o riaperture, ma anche sui ristori e sulle misure in ... Leggi su howtodofor (Di martedì 23 febbraio 2021) Mariostringe i tempi in vista del nuovo Dpcm. Il premier hato per stasera alle 19 iin prima linea sulla pandemia e il Cts: riunione operativa per fare il punto sulla lotta al Covid. Il Governo accelera sulle imminenti misure da adottare: al vertice partecipano anche il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo.brucia le tappe, sotto il pressing dei leader di partito e dei governatori. Varato il decreto Covid con la proroga del divieto di spostamento tra regioni e lo stop a visite ad amici parenti in zona rossa, è il momento di individuare regole chiare su eventuali strette o riaperture, ma anche sui ristori e sulle misure in ...

Corriere : Nuovo Dpcm, Draghi convoca ministri e Cts per varianti e misure - Corriere : Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - patrikscaria62 : / VORREI CAPIRE COME IL QUOTIDIANO LIBERO ATTESTI LA MORTE DI 356 PERSONE AL COVID, QUESTE FRA L'ALTRO SONO INFORMA… - patrikscaria62 : * VORREI CAPIRE COME IL QUOTIDIANO LIBERO ATTESTI LA MORTE DI 356 PERSONE AL COVID, QUESTE FRA L'ALTRO SONO INFORMA… -