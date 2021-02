Covid | torna a salire il numero delle vittime nel Casertano Indice di positività al 10%

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –ildelnel: emerge dal bollettino giornaliero dell’Asl di Caserta, che dà conto di ottonelle ultime 24 ore (ieri si erano registrati tre decessi), per un totale di 752 persone decedute da inizio pandemia. Sale anche ilpersone attualmente positive, che oggi sono 3554, diciotto in più di ieri, complice i 128 nuovi positivi giornalieri a fronte di 102 guariti. L’di, con 1304 tamponi effettuati, è del 9,8%, oltre un punto e mezzo in più di ieri (92 casi positivi su 1121 tamponi). Tra i comuni, è quello capoluogo di Caserta a far registrare i numeri più ...