Covid: in Lombardia zona arancione rafforzata in provincia Brescia e altri Comuni (2) (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - Oltre alla provincia di Brescia, i Comuni in zona arancione rafforzata saranno Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, e Gandosso, in provincia di Bergamo e Soncino, in provincia di Cremona. La zona arancione rafforzata, ha spiegato Moratti, "prevede oltre alle normali misure della zona arancione anche la chiusura di elementari, infanzia e nidi, il divieto di recarsi nelle seconde case, l'utilizzo obbligatorio dello smart working e la chiusura delle attività universitarie in presenza". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - Oltre alladi, iinsaranno Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, e Gandosso, indi Bergamo e Soncino, indi Cremona. La, ha spiegato Moratti, "prevede oltre alle normali misure dellaanche la chiusura di elementari, infanzia e nidi, il divieto di recarsi nelle seconde case, l'utilizzo obbligatorio dello smart working e la chiusura delle attività universitarie in presenza".

RegLombardia : #LNews A fronte di 17.871 tamponi effettuati, sono 1.491 i nuovi positivi (8,3%). I guariti/dimessi sono 3.122 ????… - fanpage : Covid Lombardia, Bertolaso lancia l’allarme: “A Brescia è arrivata la terza ondata del contagio” - MediasetTgcom24 : Covid, l'Ospedale Sacco: i nostri reparti non sono pieni di varianti #ospedalesacco - MariaSemeraro19 : @HuffPostItalia Ma se Zangrillo ha dichiarato che sono 2 mesi che in Lombardia non ci sono più morti per covid!!!!?????????????? - SempreLibero2 : Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderann… -